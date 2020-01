Bestuurder riskeert zes maanden cel na aanrijding met dodelijke afloop Koen Baten

23 januari 2020

13u01 0 Aalst Aalstenaar R. riskeert zes maanden cel na een dodelijke aanrijding in de Kapiteintjesstraat in Aalst. De jongeman was daar aan het werken voor de stad Aalst, toen hij met een kleine vrachtwagen achteruit reed en de vrouw aanreed. Zij overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. “Mijn cliënt gaat gebukt onder spijt en heeft sinds het ongeval begeleiding nodig", zegt zijn advocaat John Avenel.

Het ongeval gebeurde op 6 december 2018 aan het winkelcomplex in de Kapiteintjesstraat. Een vrachtwagen van de stad Aalst was er bezig met onderhoudswerken. De bestuurder, R., reed achteruit met zijn vrachtwagen en kwam in aanrijding met een 88-jarige dame die hij niet opmerkte. Zij kwam onder de wielen terecht en overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Het jammerlijke ongeval had bijzonder veel gevolgen voor de familie, maar ook voor de bestuurder zelf. “Mijn cliënt heeft dit ongeval nooit gewild. Hij is nog steeds bijzonder onder de indruk van de feiten en laat zich nog altijd begeleiden”, aldus zijn raadsman. “Hij heeft de vrouw nooit opgemerkt, het gaat hier zuiver om een jammerlijk ongeval. Er waren geen externe factoren van drank of drugs aanwezig", klinkt het.

Het openbaar ministerie pleitte dat het ongeval een gebrek aan voorzichtigheid was van de bestuurder en vroeg een celstraf. Daarnaast riskeert de beklaagde ook een geldboete van 4.000 euro en zes maanden rijverbod. John Avenel, wil gaan voor de opschorting van straf voor zijn cliënt. De politierechter doet uitspraak in de zaak op 20 februari.