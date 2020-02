Bestuurder rijdt gevel van woning binnen en pleegt vluchtmisdrijf Koen Baten

29 februari 2020

09u58 22 Aalst In de Verbrandhofstraat in Aalst is vannacht een bestuurder een woning binnengereden ter hoogte van de rotonde het Neuzeken. Hij boorde zijn wagen in de gevel, maar kon nadien nog op de vlucht slaan. De brandweer moest ter plaatse komen om de woning af te dichten.

Het ongeval gebeurde iets na 2.00 uur vannacht. Een bestuurder, die vermoedelijk vanuit de Boudewijnlaan kwam gereden en de rotonde gemist heeft, reed recht de woning binnen in de straat. De klap moet zeer hevig geweest zijn want de woning vertoonde aanzienlijke schade.

Het voertuig kon echter nog rijden, want de chauffeur pleegde meteen na het ongeval vluchtmisdrijf. Op de plaats van het ongeval bleven wel brokstukken achter. Onder meer een spiegel en onderdelen van de bumper werden er aangetroffen, maar de nummerplaat zelf was niet te vinden. Verschillende buren hebben de hevige klap gehoord.

De politie is met een onderzoek gestart maar het is niet duidelijk of de bestuurder intussen al gevat is.

Later meer..