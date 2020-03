Bestuurder rijdt gevel van woning binnen en pleegt vluchtmisdrijf: bestelwagen teruggevonden, persoon meegenomen voor ondervraging Koen Baten

29 februari 2020

09u58 60 Aalst In de Verbrandhofstraat in Aalst is zaterdagnacht een witte bestelwagen met blauwe letters een woning binnengereden ter hoogte van de rotonde het Neuzeken. Hij boorde zijn wagen in de gevel, maar kon nadien nog op de vlucht slaan richting Herdersem. De passagier van het voertuig stapte uit en vluchtte weg richting het centrum. Zondagmiddag werd zijn voertuig teruggevonden en de persoon meegenomen voor ondervraging.

Het ongeval gebeurde zaterdagnacht iets na 2 uur. Een bestuurder, die vermoedelijk vanuit de Boudewijnlaan kwam gereden en de rotonde heeft gemist, reed recht de woning in de Verbrandhofstraat binnen. De klap was zeer hevig, was door het ongeval enorm beschadigd.

Witte bestelwagen

Een getuige die schuin aan de overkant van de straat woonde zag het allemaal gebeuren. “Het ging om een ouder type bestelwagen, een witte met blauwe letters", aldus de overbuurvrouw. “Na het ongeval stapte een zwarte man uit langs de passagierskant. Hij sloeg op de vlucht richting Hertshage.” De bestuurder zelf bleef in de bestelwagen zitten en probeerde meermaals om achteruit te rijden. “Hij moest wel tien keer optrekken om weg te kunnen rijden. Nadien schoot hij plots achteruit en reed hij richting het Wijngaardveld weg. De auto had zware schade; want de voorkant was volledig ingedeukt tot tegen het raam", vertelt de vrouw. “Het zou me dan ook niet verbazen dat de bestuurder zelf gewoond is geraakt door de zware klap.

Ook in de pitazaak naast de woning waren er enkele getuigen. “Daar stonden twee personen een sigaret te roken. Zij moeten de auto ook zeker gezien hebben en hebben mogelijk ook het opschrift kunnen lezen”, klinkt het. Op de plaats van het ongeval bleven wel brokstukken achter. Onder meer een spiegel en onderdelen van de bumper werden er aangetroffen, maar de nummerplaat zelf was onvindbaar. Verschillende buren hebben de hevige klap gehoord.

Woning bewoonbaar

De brandweerposten van Aalst en Lede kwamen ter plaatse om de woning te dichten en te stutten. Het pand is niet onbewoonbaar omdat de bestuurder ter hoogte van de voordeur inreed, waardoor de steunbalken niet geraakt zijn. De bewoonster, een alleenstaande vrouw, kan er nog steeds blijven, maar is enorm aangeslagen door de feiten en wil liever niet reageren. Zij lag op het moment van het ongeval boven te slapen, maar schrok onmiddellijk wakker na het incident.

De politie is een onderzoek gestart. Zij bevestigen de feiten die de getuige heeft gezien. Zondagmiddag heeft de politie het voertuig gevonden. Er werd een persoon meegenomen voor een verhoor. “In kader van het onderzoek kunnen we hier op dit moment niet meer over zeggen", klinkt het bij de politie.