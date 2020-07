Bestuurder ‘parkeert' voertuig op middenberm aan OLV-ziekenhuis en slaat op de vlucht Koen Baten

23 juli 2020

12u15 0 Aalst Op de Albrechtlaan in Aalst is een bestuurder met zijn voertuig op het pleintje aan de kerk van Mijlbeek terechtgekomen, vlakbij het OLV-ziekenhuis. Na het ongeval sloeg de bestuurder op de vlucht.

Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De man reed eerst de aansluiting aan en kwam vervolgens met zijn wagen op de berm terecht. Daarna liet hij zijn auto achter, net als de brokstukken even verderop. De politie kwam de nodige vaststellingen doen. De kans is groot dat de bestuurder gevonden wordt, aangezien de nummerplaten nog op de wagen hingen.