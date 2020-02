Bestuurder onder invloed die ravage aanrichtte op Moorselbaan krijgt geldboete en moet examens opnieuw afleggen Koen Baten

03 februari 2020

14u40 0 Aalst Kenneth V. moest zich vanochtend in de Aalsterse politierechtbank verantwoorden voor een zwaar ongeval dat hij veroorzaakte op de Moorselbaan in Aalst. Hij mistte een bocht volledig, ging door een maïsveld en beschadigde in totaal acht wagens voor hij op zijn flank terecht kwam. “Mijn remmen waren net vervangen en werkten niet goed", aldus V.

Het zware ongeval gebeurde op 7 september om 5.00 uur ‘s morgens in de richting van Aalst. De jonge bestuurder kwam vanuit Moorsel gereden met zijn Mercedes en schatte de bocht compleet verkeerd in. Hij en zijn passagier zorgden voor een enorme ravage, maar als bij wonder raakte niemand gewond. De bestuurder, V., had gedronken op het moment van de feiten. Hij had twee glazen vodka achterover gekapt alvorens hij achter het stuur kroop van de wagen. “Ik heb enorm veel spijt van wat er daar gebeurde. Ik had ook net de remmen laten vervangen van mijn wagen, waardoor er een probleem was toen ik op de rem wilde gaan staan”, verklaarde V.

De politierechter had het ook moeilijk met het feit dat de jongeman gedronken had en dan nog besloot te rijden aan een veel te hoge snelheid en compleet onverantwoord. “In nuchtere toestand had ik dit soort fratsen nooit uitgehaald”, antwoordde hij de rechter. Zijn advocaat vroeg om een milde straf voor zijn cliënt omdat hij de weg daar niet goed kende en een verkeerde inschatting had gemaakt.

De ravage en de slachtoffers werden intussen al volledig vergoed. Kenneth V. zelf kreeg nog een boete van 1.600 euro en drie maanden rijverbod. Hij zal ook al zijn examens opnieuw moeten afleggen alvorens hij ooit terug achter het stuur van zijn wagen kan kruipen.