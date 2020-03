Bestuurder onder invloed die brandweerwagen aanreed riskeert geldboete en rijverbod Koen Baten

09 maart 2020

12u47 2 Aalst Aalstenaar Kris V. moest zich maandagochtend voor de rechtbank in Dendermonde verantwoorden voor een ongeval met vluchtmisdrijf en dronken sturen. De man was aan het slapen met zijn hoofd op het stuur en was onder invloed van alcohol en drugs.

De feiten gebeurden op 22 juli 2018 in Aalst. De brandweer was al aanwezig en bezig met de man te helpen toen hij plots wakker werd. Hij drukte meteen zijn gaspedaal in en kwam hierdoor in aanrijding met een wagen van de brandweer. V. ging op de vlucht na het ongeval, maar kon snel geconfronteerd worden met de feiten. Zijn advocaat betwiste het vluchtmisdrijf en liet weten dat haar cliënt aan de beterhand is en de drank heeft afgezworen.

Het openbaar ministerie vroeg een strenge straf voor de man. Hij riskeert een boete van 4.800 euro te moeten betalen en een rijverbod van zes maand te ondergaan met alle examens. De politierechter doet uitspraak op 23 maart in deze zaak.