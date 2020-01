Bestuurder moet alle examens opnieuw afleggen nadat hij wederom zonder keuring reed Koen Baten

02 januari 2020

12u04 2 Aalst Sven M. stond vanochtend terecht in de politierechtbank van Aalst nadat hij vorig jaar betrapt werd zonder geldige keuring na een snelheidsovertreding. Hij reed 102 kilometer per uur in plaats van de toegelaten 90 kilometer per uur.

De man zelf was niet aanwezig maar liet zich bijstaan door een advocaat. Zij erkende de feiten en kon er niet veel tegen in brengen. De man was in het verleden ook al twintig keer veroordeeld voor verschillende feiten, waaronder ook de keuring die al vervallen was. Kersvers politierechter Siegfried Stallaert vond dat een strenge straf op zijn plaats was. M. kreeg een boete van 3.600 euro waarvan 800 euro met uitstel. Hij zal zijn wagen een maand langs de kant moeten laten staan en ook slagen voor zijn examens en medische en psychologische proeven.