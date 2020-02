Bestuurder lichtgewond nadat hij tegen aanhangwagen knalt Koen Baten

19 februari 2020

18u09 0 Aalst Op de Grote Baan in Herdersem is vanmiddag een bestuurder lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis nadat hij tegen een aanhangwagen aanreed. Die trekhaak van de aanhangwagen brak nadien af waardoor deze in het midden van de weg kwam te staan.

Het ongeval gebeurde omstreeks 17.30 uur in de richting van Herdersem. Een bestuurder week er met zijn voertuig plots af van zijn rijbaan en raakte een spiegel van de tegenligger. Enkele seconden later knalde hij tegen de aanhangwagen die aan het voertuig hing. Zijn voertuig kwam dwars op de rijbaan terecht net als de aanhangwagen. Hierdoor was de rijbaan in beide richtingen versperd.

De chauffeur werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het verkeer moet er plaatselijk rondrijden.