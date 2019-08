Bestuurder knalt tegen middenberm op E40 Koen Baten

12 augustus 2019

17u26 6 Aalst Op de E40 in Aalst aan het op- en afrittencomplex is maandagnamiddag een bestuurder met zijn wagen tegen de middenberm geknald. Het ongeval gebeurde rond 16.15 uur in de richting van Gent. De rijstrook was een tijdlang afgesloten voor het verkeer.

Hoe het ongeval kon gebeuren is onduidelijk. Bij de aanrijding waren geen andere voertuigen betrokken. De bestuurder kwam hard tegen de middenberm terecht en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De wagen, een Opel Corsa, is volledig vernield en rijp voor de schroothoop. De brandweer van Denderleeuw was aanwezig om de nodige signalisatie te plaatsen en de brokstukken op te ruimen. Door het ongeval ontstond er lichte verkeershinder op de E40.