Bestuurder knalt opnieuw in gevel van Nicole (67) en Herman (69): “Na 18 keer in ons huis gereden te hebben is maat vol” Koen Baten

06 juni 2020

21u20 48 Gijzegem Op de Steenweg naar Oudegem in Gijzegem gebeurde zaterdagavond een zwaar ongeval. Een bestuurder en een passagier begonnen er te slippen in een bocht, reden enkele metalen beugels in de vernieling en raakten twee gevels van een woning waarna ze aan de overkant tot stilstand kwamen. De gevel van Herman en Nicole werd op 30 jaar tijd al 18 keer in de vernieling gereden. “We denken er stilaan aan om alles te verkopen", klinkt het.



Het zware ongeval gebeurde rond 20.45 uur deze avond. Een BMW met twee inzittenden kwamen vanuit Dendermonde en reden richting Aalst toen ze plots slipten in de bocht en de controle verloren. De auto raakte verschillende metalen teugels die er enkele jaren geplaatst werden om de gevels te beschermen. Het voertuig botste alsnog tegen twee gevels van woningen en kwam daarna aan de overkant van de straat terecht. Beide inzittenden raakten gewond bij het ongeval. Ze kwamen van een feestje met vrienden, achter hen reed ook nog een voertuig met vrienden van het duo. Allebei werden ze overgebracht naar het ziekenhuis.

De bocht aan de Steenweg in Oudegem staat al langer bekend als gevaarlijk en zorgde al eerder aan heel wat schade aan woningen. De woning van Herman Meuleman en Nicole Verspeet werd zaterdagavond al voor de achttiende keer in de vernieling gereden. De schade viel dit keer nog mee, maar het koppel is toch zwaar onder de indruk. “We waren naar de televisie aan het kijken toen we plots de hevige klap hoorden", vertelt Nicole. “Eerst dachten we dat het niet bij ons was, maar we kregen de voordeur niet meer open en toen wisten we meteen hoe laat het was.”

Het koppel zestigers was bijzonder onder de indruk van de feiten en moest even bekomen. Ze wonen er al sinds 1982, en ze hebben bijna nooit anders geweten dan auto’s die hun gevel binnen reden. “Enkele jaren terug was een van de zwaarste keren ooit, toen was heel onze voorgevel weg en moesten we eigenlijk onze woning verlaten, maar dat zagen we toen niet zitten. We hebben dan maar het voorste deel volledig afgesloten en achteraan gewoond", aldus het koppel.

Het koppel vermoed dat de chauffeur bijzonder hard moet gereden hebben. “Anders kan dit niet gebeuren en vlieg je hier niet uit de bocht.” Sinds dat het koppel er woont hebben ze al verschillende keren de muur opnieuw moeten opbouwen en herstellen. De schade dit keer bleef gelukkig nog beperkt, maar voor Nicole en Herman is de maat stilaan vol. “Onze bobijn raakt op. Na al die keren hebben we zin om het huis nog een laatste keer te herstellen en te verhuizen, we hebben het nu echt wel gehad ondanks dat we hier ontzettend graag wonen", besluit het koppel.

Ook een tweede woning deelde licht in de klappen en zal herstellingswerken nodig hebben. Ook bij die bewoner is het niet de eerste keer dat er schade werd aangericht.