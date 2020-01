Bestuurder dreigt afrit te missen en botst op betonblok: auto meermaals over kop en drie inzittenden gewond Koen Baten

23 januari 2020

10u42 0 Aalst Bij een ongeval op de E40 in Aalst zijn deze ochtend drie inzittenden gewond geraakt bij een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde aan de afrit van Aalst richting Brussel. De bestuurder dreigde zijn afrit te missen en voegde nog snel in maar raakte hierbij een betonblok en ging over de kop.

Het ongeval gebeurde rond 8.45 uur vanmorgen. De chauffeur van de Peugeot was met twee passagiers op weg richting Aalst. Daar moest hij de afrit nemen, maar vermoedelijk was hij even afgeleid waardoor hij deze dreigde te missen. Hij gooide nog snel het stuur om maar kwam tegen een betonblok. Het voertuig ging verschillende keren over de kop en kwam daarna in tegenovergestelde richting tegen de vangrail terecht.

De brandweer van Aalst moest de bestuurder bevrijden uit zijn wagen omdat hij niet eigenhandig uit het voertuig kon. De twee anderen konden wel nog uit de wagen stappen. Alle inzittenden werden gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De afrit in Aalst was een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Hierdoor ontstond er file in de richting van Brussel en moest het verkeer via de afrit Affligem rondrijden.