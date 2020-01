Bestuurder die ravage aanricht met auto en vlucht moet zich laten testen op rijgeschiktheid Koen Baten

06 januari 2020

15u17 3 Aalst L.V. vernielde op 21 december 2018 verschillende paaltjes, werfhekken en een verlichtingspaal op de Tragel in Aalst. Hij pleegde daarna vluchtmisdrijf, maar zijn zwaar gehavende voertuig werd even later opgemerkt waardoor al snel duidelijk werd dat hij te maken had met het ongeval.

De jongeman zelf was aanwezig in de rechtbank om zich te verdedigen. Hij erkende de feiten en zei dat hij spijt had van wat er was gebeurd. “Ik weet niet waarom ik wegvluchtte. Ik had niet gedronken toen. Ik kwam wel van een feestje maar was nuchter", klinkt het. De keuring van de Range Rover was ook nog maar net vervallen op het moment van het ongeval en liep zware schade op. “Ik had gewoon ter plaatse moeten blijven staan", gaf hij toe.

De man was in het verleden al eens veroordeeld voor dronken sturen en een ongeval met vluchtmisdrijf, waardoor de politierechter zich afvroeg of er een probleem was. Hij stelde de zaak uit en stuurde de man naar een dokter om proeven te laten ondergaan. De zaak wordt voortgezet op 27 april.