Bestuurder die op twee dagen tijd betrapt wordt met 3,7 en 4,5 promille ongeschikt verklaard om te rijden Koen Baten

13 juni 2019

19u12 28 Aalst M. uit Aalst is door politierechter Mireille Schreurs ongeschikt verklaard om ooit nog achter het stuur van een voertuig te kruipen. De man werd op 31 augustus 2018 en op 1 september 2018 betrapt achter het stuur terwijl hij heel zwaar onder invloed was van alcohol. Het promillegehalte ging ruim boven de drie promille, wat in sommige gevallen zelf dodelijk is.

De feiten van 31 augustus kwamen aan het licht, nadat er bij de politie van Aalst melding was gemaakt van onverantwoord rijgedrag van M. Ze konden hem lokaliseren en hem staande houden en merkten meteen een zeer hoge intoxicatie op. Zijn rijbewijs werd toen onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen, maar een dag later slaagde hij er in het record nog te verbreken met 4,5 promille. De advocaat van de beklaagde kon maar weinig inbrengen tegen deze feiten en betwiste ze niet.

Politierechter Schreurs twijfelde niet en verklaarde hem voorgoed ongeschikt. Daarnaast kreeg hij nog een boete van 3.200 euro waarvan een groot deel met uitstel en vijf maanden rijverbod.