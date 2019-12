Bestuurder die met voertuig in struiken terechtkomt en wegloopt krijgt boete Koen Baten

30 december 2019

18u05 0 Aalst In november 2018 kwam een man uit Aalst met zijn voertuig in de struiken terecht nadat hij een bocht mistte door hevig regenweer. Na het ongeval ging de man naar huis en liet hij zijn wagen daar achter. “Er was niet veel schade, dus vond ik het niet nodig de politie te verwittigen", verklaarde de man later.

De bestuurder was niet onder invloed van alcohol of verdovende middelen. “Hij wist gewoon niet wat hij moest doen en vond de schade zo miniem dat hij niemand verwittigde", klinkt het. “Hij had daar natuurlijk ter plaatse moeten blijven, maar had geen slechte bedoelingen", klinkt het.

Politierechter Mireille Schreurs veroordeelde de man niet voor vluchtmisdrijf. Hij kreeg wel een boete van 360 euro voor het ongeval dat hij veroorzaakte.