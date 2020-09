Bestuurder die met pick-up carport en geparkeerde auto’s ramde onder invloed riskeert stevige geldboete en rijverbod Koen Baten

07 september 2020

14u50 0 Meldert Op 10 november 2019 veroorzaakte Yannick D. een zwaar ongeval in de Klaarhaagstraat in Meldert. De jongeman reed met zijn zware pick-up rechtdoor in een scherpe bocht en vernielde er een carport en twee geparkeerde voertuigen. Hij bleek op dat moment ook licht geïntoxiceerd. “Je verbouwd geen carport en twee wagens als je je aan de snelheid had gehouden”, aldus de politierechter.

Het ongeval gebeurde iets voor 21 uur die avond. De jongeman kwam net van de motorcross en had daar enkele glazen genuttigd. Hij was op weg naar huis toen het in een scherpe bocht fout ging. Een getuige had kort daarvoor ook al gezien hoe de jongeman hem aan hoge snelheid inhaalde en toen al dacht dat hij de bocht zou uitvliegen.

De schade na de klap was enorm toen. De jongeman was ook licht onder invloed van alcohol en had iets meer geblazen dan de toegelaten limiet. “Zijn rijgedrag valt absoluut niet goed te keuren", zegt zijn advocaat John Avenel. “Hij beseft ook dat hij zwaar in de fout is gegaan daar en heeft tot op vandaag nog altijd spijt van wat hij toen gedaan heeft", klinkt het.

Zijn advocaat vroeg om een milde straf en om rekening te houden met het feit dat hij zijn rijbewijs nodig heeft voor zijn werk. “Een weekendrijverbod kan mijn cliënt helpen om toch nog zijn beroep uit te oefenen", klinkt het.

Het openbaar ministerie vroeg een geldboete van 1.720 euro en een rijverbod van bijna twee maanden plus medische proeven. De rechtbank doet uitspraak op 14 september.