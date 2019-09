Bestuurder botst tegen vangrail en komt op flank terecht Koen Baten

24 september 2019

14u53 24 Aalst Aan de oprit van de E40 richting Aalst is een bestuurder dinsdag rond 13.15 uur met zijn Volkswagen op zijn flank terecht gekomen. De man reed de oprit op, maar verloor vermoedelijk door de regen de controle over zijn stuur en begon te slippen.

De wagen botste hierbij tegen de vangrail langs de kant van de weg waarna hij enkele meters verder op zijn flank terechtkwam. De bestuurder kon zichzelf bevrijden, maar moest wel naar het ziekenhuis overgebracht worden voor verzorging.

De wagen liep ook aanzienlijke schade op en moest getakeld worden. Door het ongeval was een rijstrook tijdelijk versperd en moest het verkeer over de pechstrook. De hinder bleef relatief beperkt. Het is niet de eerste bestuurder die een ongeval heeft aan het op- en afrittencomplex in Aalst.