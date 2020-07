Bestuurder betrapt met lachgas in auto moet rijgeschiktheid laten controleren: “Gas was van een vriend die te voet was” Koen Baten

06 juli 2020

16u00 4 Aalst J.G. moest zich in de rechtbank in Aalst verantwoorden nadat er bij hem in de wagen lachgas werd aangetroffen. Hij was naar een feestje geweest in Aalst toen hij op weg naar huis werd tegengehouden door de politie. “Het lachgas was niet van mij. Ik heb dat nog nooit gebruikt, maar moest het bijhouden voor een vriend”, aldus G.

“Mijn vriend was niet met de auto die avond en vroeg of ik dat kon meenemen. Hij zou er later dan wel weer om komen, maar ik heb hem zelf nooit gezien daarna”, vertelde G. “Ik gebruik zelf helemaal geen lachgas of drugs en heb ook die intentie niet.” De politierechter wilde zekerheid hebben en stuurde de man daarom naar een dokter om hem te laten testen. “Volgende keer als iemand je zoiets meegeeft dan bel je beter naar de politie”, gaf de politierechter nog mee. De zaak zal verder gezet worden op 30 november.