Bestelwagen met werkmateriaal in gestolen Koen Baten

07 januari 2020

Dieven zijn er in geslaagd om met een witte bestelwagen aan de haal te gaan in Nieuwerkerken. De bestelwagen was vol geleden met werkmateriaal.

De feiten werden vastgesteld in de Blauwenbergstraat omstreeks 7.10 uur gisterenochtend. De Renault Master was verdwenen. In de wagen zat werkmateriaal, dat ook allemaal werd meegenomen door de daders. Hoe ze zich toegang konden verschaffen tot de wagen is onduidelijk. De verdachten zijn onbekend.