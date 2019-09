Bestelwagen kantelt na aanrijding op E40 Koen Baten

08 september 2019

17u51 0 Aalst Op de E40 in Aalst is vanmiddag een kleine bestelwagen op zijn zij terecht gekomen na een kleine aanrijding met een ander voertuig. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Churchillsteenweg. Door het ongeval waren twee rijstroken een tijdlang versperd.

Het ongeval gebeurde rond 12.00 uur vanmiddag in de richting van Gent. Na de aanrijding kantelde de lichte bestelwagen en schoof hij nog enkele meters verder op zijn zij. De bestuurder raakte bij het ongeval gewond en moest overgebracht worden naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. Door de aanrijding ontstond er heel wat file in de richting van Gent. Een uur later was de grootste hinder voorbij en kon het verkeer zich weer op gang trekken.