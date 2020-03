Besmet na skireis? Leerling Oscar Romerocollege Dendermonde laat zich in OLV-ziekenhuis testen op coronavirus Rutger Lievens

03 maart 2020

16u31 202 Aalst Renée Herinckx (12) uit Dendermonde liet zich in het OLV-ziekenhuis van Aalst testen op het coronavirus. In de krokusvakantie trok ze met 130 medeleerlingen van het Oscar Romerocollege naar Trentino, een skigebied in Noord-Italië en vandaag werd ze ziek. De school stuurde haar naar huis, morgen kent ze de uitslag van de test.

Renée Herinckx is leerling in het eerste secundair op het Oscar Romerocollege in Dendermonde. Het meisje is van school gestuurd omdat ze symptomen van het coronavirus vertoonde. Ze ging naar de huisarts en werd daar doorverwezen naar de spoedafdeling van het ziekenhuis. “Ik ben een week naar Italië geweest, waar mogelijk ook het coronavirus circuleerde. Deze ochtend (dinsdag, nvdr.) ben ik van school gestuurd omdat ik klachten had. Ik had hoofdpijn, keelpijn en moest niezen. Daarom zit ik nu hier”, zegt Renée in de spoeddienst van het OLV-ziekenhuis. Op de spoeddienst is een aparte ruimte voorzien om alleen maar op corona te testen. Een speeksel- en slijmtest werd afgenomen en naar het labo gestuurd. “Ik mag naar huis en woensdag weten we de uitslag”, zegt het meisje.

Trentino, de regio waar de groep uit Dendermonde op skireis was, ligt in de buurt van de risicogebieden Veneto en Lombardije waar mensen besmet raakten door het coronavirus. De toeristische website van de regio Trentino zegt echter dat het er veilig is en dat er maar vier mensen besmet zijn geraakt in de streek. “De school heeft ter plaatse contact opgenomen met het ziekenhuis en daar werd hen gezegd dat ze zich geen zorgen moesten maken”, zegt Conny, de moeder van Renée. Het gezin wacht de uitslag van de test af.

Alle tests negatief

Als Renée positief test, dan is het een inwoner van Dendermonde die voor het eerst het coronavirus binnenbracht in een Aalsters ziekenhuis. Tot nu toe testte niemand positief op corona. “Per dag onderzoeken we op de campussen Aalst en Asse nu een vijftiental mensen specifiek op het coronavirus. Ook iedereen met hoestklachten en griepverschijnselen wordt getest. Dat zijn er zo’n vijftig per dag”, zegt Chris Van Raemdonck, woordvoerder van het OLV-ziekenhuis. In het ASZ is de situatie vergelijkbaar. “Ook hier geen enkele positieve test. Het zijn vooral families die in de omgeving van Noord-Italië op reis zijn geweest die zich uit voorzorg laten testen”, zegt Dorien Buyst van het ASZ. “In totaal zijn dertig mensen getest en voorlopig allemaal nog negatief.”