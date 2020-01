Beschomt sluit 92ste carnavalsstoet af Rutger Lievens

07 januari 2020

13u57 7 Aalst De 92ste carnavalsstoet van Aalst zal afgesloten worden door de grote carnavalsgroep Beschomt. In totaal gaan er op 23 en 24 februari 71 groepen mee in de stoet.

In totaal gaan er 71 carnavalsgroepen mee in drie categorieën. Er zijn 39 kleine groepen, twintig middelgrote groepen en twaalf grote groepen. In elke categorie maak je kans op een prijs. Er zijn evenveel groepen als vorig jaar. Drie groepen stopten: Mismiejsterd, Gralek Grosj, De Matotten. Die werden vervangen door drie andere carnavalsgroepen: Nieje, Gralek Gerieflèk en Wadesdavoriet. ‘t Es Na Of Noeit veranderde van categorie en ging van de kleine naar de grote groepen.

Alle info over de volgorde en de thema’s van de groepen vind je op de website van Carnavalskoentje en op de website van de stad Aalst.