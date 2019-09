Beroepschauffeur krijgt geldboete van 3.320 euro nadat hij ongeval onder invloed veroorzaakt Koen Baten

17u27 1 Aalst Peter D. moest zich vanmiddag verantwoorden voor de rechtbank in Aalst nadat hij met zijn personenwagen een ongeval veroorzaakte onder invloed van alcohol. Het was niet de eerste keer dat de man betrapt werd onder invloed. Hij had al zes veroordelingen voor dronken rijden.

Op het moment van het ongeval blies de man positief en had hij 1,28 promille in zijn bloed. In het verleden had de man ook al enkele keren positief geblazen bij een controle. Hij had maar liefst al zes veroordelingen opgelopen voor rijden onder invloed. De rechtbank besloot dat het genoeg was voor de bestuurder en gaf hem een boete van 3.320 euro, waarvan 2.400 euro met uitstel. Daarnaast moet hij ook vier maanden zijn voertuig langs de kant laten staan en zijn examens opnieuw afleggen alvorens hij terug met de wagen mag rijden.