Benedikt en Lea vieren 65 jaar huwelijk Rutger Lievens

04 juni 2019

14u13 0 Aalst Benedikt Timmerman en Lea Van Nieuwenborgh hebben hun 65ste huwelijksverjaardag gevierd.

Benedikt en Lea leerden elkaar kennen op een Vlaamse kermis in Hekelgem. Ze huwden op 17 mei 1954. Dat is ondertussen 65 jaar geleden en zij gaven elkaar het jawoord om 9 .30 uur voor toenmalig burgemeester August t’Kint in het gemeentehuis van Hekelgem. Jan Timmerman, broer van Benedikt en Alfons De Greve, oom van Lea waren de getuigen van dienst.

Benedikt ging aan de slag als bankbediende bij ING in Aalst. En Lea als naaister tot ze in 1964 de zorg voor de kinderen en het huishouden op zich nam.

Zij kregen 3 kinderen: Martine, Rosanna en Els. Er volgden 9 kleinkinderen: Julie, Jeroen, Silke, Arne, Linne, Ella, Roos, Finn en Siri. De familie blijft uitbreiden met achterkleindochtertje Nell.