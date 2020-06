Bende-slachtoffer David Van de Steen: “Iemand moet man op foto kennen” HAA

16 juni 2020

14u07 2 Aalst Het kan niet moeilijk zijn de identiteit van de man te weten te komen die afgebeeld staat op een foto die speurders hebben vrijgegeven in het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Dat zegt David Van de Steen in een reactie aan HLN. De man verloor in 1985 zijn ouders en zus bij de overval van de Bende van Nijvel op een Delhaize in Aalst.



“Iemand moet hem kennen. Het is toch een gezicht dat je niet snel vergeet”, zegt Van de Steen. Hij denkt dat de naam vrij snel moet bekend worden. “Als dat iemand is uit het schuttersmilieu van de jaren 80, dan gaat het maar om vijftig à zestig mensen die elkaar allemaal zeer goed kenden. Je ziet ook dat het iemand is die al iets heeft meegemaakt. Dat is een doorleefde man.”

Van de Steen en de andere nabestaanden van het Bende-geweld werden gisteren door het federaal parket op de hoogte gebracht van de foto. “Het zou gaan om een foto die in het dossier van de Delta-cel (die de Bende van Nijvel onderzocht, red.) zat”, aldus Van de Steen. “Ze hadden een naam, maar na een nieuwe controle blijkt die naam niet te kloppen met de persoon die op de foto staat.”

Het Bende-slachtoffer gelooft erin dat Marianne Cappelle, die in februari 2018 de leiding kreeg in het onderzoek naar de Bende van Nijvel en met wie Van de Steen een goed contact onderhoudt, alles in het werk stelt om de zaak op te helderen. “Ik heb wel de indruk dat zij echt antwoorden probeert te vinden en alle losse eindjes aan elkaar probeert te knopen.” Dat is ook wat ze nu aan het doen is, zegt Van de Steen, namelijk uitzoeken “wie die man op de foto is”.

