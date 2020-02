Ben Weyts (N-VA) en Gwendolyn Rutten (Open Vld) enige nationale politici in tribune carnaval Rutger Lievens

23 februari 2020

16u30 0 Aalst Weinig nationale politici dit jaar op Aalst carnaval. Vooraf was bekend geraakt dat de meeste nationale kopstukken - waaronder Jan Jambon (N-VA) en Alexander De Croo (Open Vld) - Aalst carnaval dit jaar links gingen laten liggen. Het ligt té gevoelig, na de heisa met de Joodse gemeenschap. Minister Ben Weyts (N-VA) en Gwendolyn Rutten (Open Vld) zijn voorlopig de enige toppolitici op de tribune.

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) is op Aalst carnaval verkleed als garagist van Toyota. Hij was deze week op sociale media Kop van Jut toen hij zich had laten ontvallen dat hij als minister moet beschikken over een wagen met ‘enige standing’. En een ‘Toyota Corollo’ heeft die volgens hem duidelijk niet. “Aalst carnaval, dat is lachen met jezelf dus vond ik dit een gepaste outfit”, lacht de minister. “Natuurlijk ben ik hier aanwezig. Ik snap dat het voor sommigen moeilijk ligt, gezien de internationale context, maar hier niet aanwezig zijn zou vaandelvlucht zijn voor mij.”

Gwendolyn Rutten (Open Vld) is dan weer verkleed als René Magritte. Een ode aan het surrealisme van België, maar ook van Aalst carnaval. “De rest van de wereld zal Aalst of België niet altijd begrijpen, maar dat hoeft ook niet. Ik ben zeker niet bang om hier aanwezig te zijn. Ik ben nooit bang om met mezelf te lachen.”

Burgemeester van Dendermonde Piet Buyse (CD&V) kwam de Aalstenaars ook een hart onder de riem steken. “Alleen jammer van het Ros Balatum, die wansmakelijke persiflage dat jullie gemaakt hebben van ons fier Ros Beiaard”, zei hij met een knipoog naar de vete tussen Aalst en Dendermonde.