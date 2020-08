Belgische primeur in het ASZ: behandeling prostaatgezwel met waterdamp Rutger Lievens

17 augustus 2020

19u30 5 Aalst Belgische primeur in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis van Aalst. Met een nieuwe waterdampbehandeling behandelen ze daar goedaardige prostaatgezwellen.

Dr. Bernard Rappe, medisch diensthoofd Urologie bij het ASZ, is een expert in de diagnose en behandeling van zowel goedaardige als kwaadaardige prostaatgezwellen. Sinds kort biedt hij, samen met de andere urologen van het ASZ Aalst –Wetteren-Geraardsbergen, een nieuwe minimaal invasieve behandeling aan voor mannen met goedaardige prostaatvergroting. “De ‘REZUM’-procedure duurt 10 tot 15 minuten, onder plaatselijke of algemene verdoving. De opnameduur is beperkt tot maximaal 24 uur. Bij deze nieuwe therapie zijn bijwerkingen zoals incontinentie- of potentiestoornissen evenals retrograde ejaculatie tot een minimum beperkt”, zegt het ASZ.

Plasklachten

Vanaf een zekere leeftijd worden mannen geconfronteerd met toenemende plasklachten, zoals nadruppelen, frequent plassen, nachtelijk opstaan en zelfs blokkage. Dit is het gevolg van het dichtdrukken van het plaskanaal door de prostaatvergroting. Deze plasproblemen hebben vaak een grote en negatieve invloed op iemands levenskwaliteit. Bij hinderlijke goedaardige prostaatvergroting (BPH) zijn verschillende behandelingen mogelijk. Als de klachten nog aanvaardbaar zijn, kan worden gekozen voor een afwachtende houding. Sommige mannen kiezen voor een behandeling met medicatie. Deze kan zowel prostaat- versoepelend werken, als prostaat-verkleinend, of een combinatie van beiden. Echter heeft medicatie slechts een tijdelijk effect, en kunnen medicijnen een negatieve invloed hebben op het libido, de erectiekracht en de zaadlozing. Wanneer medicatie niet meer voldoende is om de plasklachten te onderdrukken, wordt meestal overgegaan tot een heelkundig ingrijpen.

Waterdamp

In Aalst gebruiken ze nu een heel nieuwe techniek. Deze nieuwe stoomtherapie werd ontwikkeld door de firma Boston-Scientific. “Via een specifiek ontwikkeld instrument wordt onder hoge druk waterdamp ingespoten ter hoogte van het goedaardige prostaatgezwel, waardoor het aangegroeide weefsel afsterft en de prostaat krimpt. Hierdoor vermindert de druk in het urinekanaal, en verdwijnen de plasklachten”, zegt dokter Bernard Rappe. “De seksuele functie en de zaadlozing blijven bij deze behandeling behouden. De onmiddellijke post- ingreep-nevenwerkingen zijn gewoonlijk mild tot matig.”

Deze techniek wordt ruim vier jaar toegepast in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. De resultaten na 4 jaar zijn bijzonder positief. Dr. B. Rappe volgde recent als eerste Belgische uroloog een intensieve training in de ‘REZUM’-techniek in Londen. “De eerste Belgische patiënten werden ondertussen reeds behandeld in het ASZ, dit met gunstig gevolg”, aldus het ziekenhuis.

Momenteel is er voor deze behandeling, noch in België noch in de ons omgevende landen, terugbetaling voorzien. Het REZUM-stoomapparaat is voor éénmalig gebruik, en komt ten koste van de patiënt. De kost hiervoor bedraagt ongeveer 1.500 euro.