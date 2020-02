Belgische primeur in het A.S.Z.: Nieuwe hartklep geplaatst via okselslagader onder lokale verdoving Frank Eeckhout

27 februari 2020

09u24 26 Aalst In het A.S.Z. Aalst hebben artsen met succes een nieuwe hartklep geplaatst via de okselslagader onder lokale verdoving. “Een primeur voor België”, weet dr. Rosseel, medisch diensthoofd cardiologie van het A.S.Z. “Dat maakt de operatie ook aanzienlijk korter met minder complicaties als gevolg.”

Het vervangen van een aortaklep is een van de meest voorkomende hartchirurgische ingrepen. Tot voor kort werd een vernauwde aortaklep in de meeste gevallen vervangen door een kunstklep via een openhartoperatie. Daarvoor opende de chirurg het borstbeen om bij het hart en de aangetaste klep te geraken. Het hart werd dan tijdelijk stilgelegd en een hart-longmachine nam de ademhaling en bloedcirculatie over. “Een vernauwing van de aortaklep - ook wel aortaklepstenose genoemd - is een aandoening die door de veroudering van de bevolking steeds vaker voorkomt. Hierbij vernauwt de klep waardoor het bloed uit de linkerkamer moeilijk naar de hoofdslagader stroomt. Veel voorkomende klachten bij deze aandoening zijn: kortademigheid, flauwvallen, druk op de borst en uiteindelijk kan het zelfs dodelijk zijn", verduidelijkt dr. Rosseel.

Om deze aandoening te behandelen wordt de aortaklep vervangen. Steeds vaker gebeurt dit percutaan (of door de huid heen), waarbij de klep via de lies wordt vervangen. “Dat is een minder belastende ingreep waarbij de nieuwe hartklep in het lichaam wordt geschoven via een katheter, een klein plastic buisje, dat in de lies wordt ingebracht. De borstkas dient dus niet meer geopend te worden. In de meeste centra wordt dit onder algemene verdoving gedaan. Bij sommige patiënten zijn de slagaders in de benen en de buik echter niet toegankelijk en kan deze toegangsweg niet gebruikt worden. In dit geval dringt er zich toch een operatieve klepvervanging op via de halsslagader, de aorta of de slagader onder het sleutelbeen wat heel wat moeilijker is. Onlangs werd in het A.S.Z. een patiënt met aortaklepstenose behandeld bij wie de liesslagader niet toegankelijk was. In de plaats daarvan werd de slagader via de linkeroksel gebruikt. De procedure gebeurde onder lokale verdoving. Dit is een vrij unieke toegangsweg die in België tot op heden zelden gebruikt is, gezien de technische complexiteit. Door via de lies of de oksel te opereren, komt er geen openhartchirurgie aan te pas. Op zich is dat het grootste voordeel. Deze kleine ingreep is veel makkelijker te doorstaan dan een zware openhartoperatie. Het unieke van deze procedure bestaat erin dat de toegangsweg om de klep succesvol te plaatsen onder lokale verdoving werd gebruikt. Het betrof een 82-jarige patiënt. De procedure verliep vlot en zonder complicaties. De patiënt kon na twee dagen al het ziekenhuis verlaten", zegt dr. Rosseel.