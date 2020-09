Belgerinkel op Werfplein voor meer fietsveiligheid Rutger Lievens

28 september 2020

16u10 0 Aalst De Fietsersbond en sympathisanten hebben zondag op het Werfplein van Aalst belgerinkel laten horen voor meer fietsveiligheid.

Ze trokken naar het Werfplein van Aalst en richtten hun rinkelende fietsbellen op het stadhuis. “Veilig fietsen zou een grondrecht moeten zijn. Fietsdoden zijn niet het gevolg van een ongeval. Zij zijn het resultaat van een systeemfout. Verander het systeem en zorg dat iedereen veilig van huis naar school en werk kan fietsen”, zegt Marleen Stalaaerts van De Fietsersbond. “On ze oproep? Maak echt en versneld werk van de veilige verplaatsingen. Zodat je niet langer als ouder bang moet zijn of je kind wel veilig aankomt. Voer de goede plannen die er al zijn echt uit. Begin er vandaag nog aan. Bekijk de zwarte punten in uw gemeente en zorg voor een herinrichting zo snel mogelijk. Kijk of elk nieuw project de fiets en de veilige fietsverplaatsing centraal zet. Doe die fietstoets. We zijn geschokt en boos dat dit anno 2020 nog steeds niet het normaal is.”