Beklim vanaf 27 september de wenteltrap naar de zolder van de Sint-Martinuskerk: “Beleef Rubens, schrijf je in voor het openingsfeest” Rutger Lievens

08 september 2020

16u33 2 Aalst Op zondag 27 september is het zover. Dan mag Iedereen Rubens, de gloednieuwe belevingsexpo op de zolder van de Sint-Martinuskerk, eindelijk de deuren openen. Vanaf 8 september kan je inschrijven voor het openingsfeest en tickets boeken voor een bezoek aan de zolder.

De belevingsexpo Iedereen Rubens brengt het indrukwekkende altaarschilderij ‘De Pestlijders’ van Peter Paul Rubens tot leven. Via een wenteltrap klim je naar de majestueuze zolder van de kerk, waar Rubens je in een gloednieuwe ‘mixed reality’-beleving meeneemt naar zijn schildersatelier. Daar aangekomen zet de grootmeester je aan het werk: hoog boven de gewelven van de kerk kan je digitaal je eigen Rubens creëren.

Feestelijke opening

“Deze spectaculaire belevingsexpo zou oorspronkelijk de deuren openen op 22 maart, maar corona gooide roet in het eten. Een deel van het materiaal dat nodig was voor de beleving zat immers vast in... Wuhan. Bovendien werd een week voor de opening de nationale lockdown aangekondigd”, aldus de stad Aalst. “Intussen mogen we – zij het in onze bubbel – weer buiten komen en is de videoprojectie op de zolder van de kerk volledig geïnstalleerd. Voldoende reden voor een (coronaproof) openingsevenement in en rond de kerk.”

Op 27 september zet de Sint-Martinuskerk om 13 uur haar deuren open: wie zich vooraf inschrijft kan niet alleen gratis de belevingsexpo bezoeken, maar ook genieten van heel wat randactiviteiten in de kerk en in de binnentuin van ’t Gasthuys – Stedelijk Museum.

De belevingsexpo en de randanimatie wordt coronaproof georganiseerd. Dit betekent dat er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn en dat je verplicht bent vooraf in te schrijven. Dit kan vanaf dinsdag 8 september via www.iedereenrubens.be.

Start ticketverkoop

Kan je er op 27 september niet bij zijn? Of was je net te laat om een gratis ticket te bemachtigen? Geen probleem! Op www.iedereenrubens.be kan je ook een ticket boeken om de expo te bezoeken.

Praktische info

Iedereen Rubens is geopend van woensdag t.e.m. vrijdag van 13 tot 17 uur en in het weekend van 13 tot 18 uur. Een ticket kost 8 euro, alle info over kortingstickets en aangepaste tarieven kan je raadplegen via www.iedereenrubens.be.