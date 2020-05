Beklaagde riskeert geldboete en rijverbod nadat politie hem betrapt met 100 kilometer per uur in bebouwde kom Koen Baten

11 mei 2020

16u12 2 Aalst In de politierechtbank van Aalst stond T.D. deze ochtend terecht voor een zware snelheidsovertreding met zijn Mercedes A klasse. Hij werd in de bebouwde kom van Aalst betrapt met een snelheid van 100 kilometer per uur in plaats van de toegelaten 50.

De feiten speelden zich af in november van 2019. De man had net gedaan met zaalvoetballen en reed in de richting van Ninove toen de politie hem opmerkte aan een hoge snelheid. De snelheden liepen op tot 100 kilometer per uur in de bebouwde kom, maar de politie slaagde er in hem te intercepteren en aan de kant te zetten. Zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken.

De beklaagde zelf was niet aanwezig in de rechtbank maar liet zich bijstaan door een advocaat die vroeg om een milde straf en het rijverbod te beperken aangezien hij zijn auto nodig heeft voor het werk. Het openbaar ministerie vroeg een geldboete van 800 euro en een rijverbod. Vonnis volgt op 18 mei.