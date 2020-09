Beklaagde riskeert 3.200 euro boete nadat hij in voortuin terecht komt en vlucht Koen Baten

14 september 2020

14u47 1 Aalst G.C. uit Aalst stond maandagochtend terecht in de rechtbank van Aalst nadat hij vorig jaar met zijn voertuig in een voortuin terecht was gekomen en een brievenbus had geramd. De betonnen brievenbus kwam daarna door de voorruit van de woning in de living terecht. De man was onder invloed van alcohol en had 0,83 promille in zijn bloed.

De feiten speelden zich af op 5 mei 2019 iets voor vijf uur ‘s ochtends in de Bredestraat in Aalst. De man was op weg naar huis toen het op honderd meter van zijn deur mis ging. Hij reed een voortuin binnen en knalde tegen de brievenbus, die de woning binnen vloog. Die stond gelukkig op dat moment leeg omdat de bewoners in het rusthuis verbleven.

De man zette daarna zijn weg verder en parkeerde zijn voertuig thuis. Daar werd hij wat later wakker gemaakt door de politie. “Hij geeft toe dat hij daar zijn bocht gemist heeft”, aldus zijn raadsman. “Hij was in paniek en wist niet goed wat te doen, daarom reed hij weg. Maar de feiten zijn niet goed te praten.”

De man riskeert naast zijn geldboete ook een rijverbod van twee maanden en alle examens opnieuw te moeten afleggen. De rechtbank doet uitspraak op 21 september.