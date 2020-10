Beklaagde onder invloed rijdt voertuig aan en vlucht weg: Al vier veroordelingen voor alcohol achter het stuur Koen Baten

12 oktober 2020

15u16 0 Aalst G.P uit Aalst moest zich verantwoorden voor een ongeval met vluchtmisdrijf aan de Frit De Wolfkaai in Aalst. Hij reed er met zijn auto tegen een Mercedes en ging nadien op de vlucht. “Ik dacht dat ik met mijn velg tegen de kant had gezeten", verklaarde P.

De feiten gebeurden op 16 juni 2019 in Aalst. De man reed de tegenpartij aan die aan de rode lichten stond aan te schuiven. Zonder kijken reed de bestuurder gewoon door omdat hij dacht dat hij geen voertuig had geraakt, maar de stoeprand. G.P. werd in het verleden al vier keer veroordeeld voor dronken rijden achter het stuur op korte tijd, en ook nu was er een vermoeden van dronkenschap.

De politierechter liet de zaak uitstellen om de man de kans te geven naar een dokter te gaan en te bewijzen dat hij geen probleem heeft. De rechtbank zal de zaak verderzetten op 12 november.