Gesponsorde inhoud Beklaagde moest rijgeschiktheid laten controleren maar vertrekt in ziekenhuis: “Moest te lang wachten en had andere afspraak” Koen Baten

28 mei 2020

16u03 0 Aalst B.G. stond vanmorgen terecht voor de rechtbank in Aalst nadat hij om 14 uur ‘s middags dronken achter het stuur zat en met een snelheid van 160 kilometer per uur over de autosnelweg in Aalst raasde wanneer het bijzonder slecht weersomstandigheden waren. De politierechter stuurde hem naar een dokter om zijn rijgeschiktheid te laten controleren, maar in de rechtbank haalde hij verschillende excuses boven waarom hij zich niet liet testen. “Ik heb urenlang zitten wachten en toen het eindelijk aan mij was moest ik vertrekken", verklaarde B.

De feiten op de E40 in Aalst speelden zich af op 28 januari 2019 vlak na de middag. Het was bijzonder slecht weer en er was sprake van heel wat water op de autosnelweg, maar toch reed B. op de linkerrijstrook met een snelheid van 160 kilometer per uur richting Aalst. Een politiepatrouille merkte de man op en kom hem aan de kant zetten om hem te confronteren met de feiten. “Bovendien bleek hij stevig gedronken te hebben en had hij 1,8 promille in zijn bloed", aldus het Openbaar Ministerie. “Dat hij de kinderen wilde gaan halen is minstens zo onverstandig en al zeker omdat hij in het verleden ook al werd veroordeeld voor dronken achter het stuur te kruipen", zegt het OM.

De Aalsterse politierechter stuurde de man daarom naar het OLV-ziekenhuis in Aalst om zich te laten testen op de geschiktheid om nog te mogen rijden, maar uiteindelijk weigerde hij de bloedproef. B. had alleszins tal van excuses klaar. “Toen ik toe kwam in het ziekenhuis vond ik de dokter niet met wie ik een afspraak had", klinkt het. “Ik heb daar heel lang liggen zoeken en veel tijd kwijtgespeeld. Ik liep verloren in het gebouw.” Enkele minuten later gaf hij toe dat hij gewoon veel te lang moest wachten. “Toen ze eindelijk mijn bloed wilden trekken had ik een andere afspraak, ik ben dan maar gewoon vertrokken niet meer teruggekeerd.”

Zijn advocaat vroeg nog een kans voor zijn cliënt om hem alsnog opnieuw te laten testen om te kijken of hij nog rijgeschikt is maar de politierechter ging hier niet op in. De man riskeert een boete van 3.400 euro en drie maanden rijverbod. Daarnaast riskeert hij ook alle proeven opnieuw te moeten afleggen en ongeschikt verklaard te worden. De rechtbank doet uitspraak op 4 juni.