Beklaagde met strafblad van 15 pagina’s bij verstek veroordeeld tot 4 jaar gevangenis, politierechter vraagt onmiddellijke aanhouding Koen Baten

09 september 2019

19u00 0 Aalst K.T. is vanmiddag in de politierechtbank van Aalst bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, een geldboete van 16.000 euro en een levenslange ongeschiktheid om nog achter het stuur te kruipen. De man heeft een strafblad van 15 pagina’s lang en werd betrapt achter het stuur in de auto van zijn toenmalige vriendin. Ook zij stond terecht omdat ze al meermaals niet verzekerd was en wist dat hij niet mocht rijden.

De vriendin van de man zat eerst achter het stuur, maar voelde zich niet goed en zette zich daarom langs de kant. De man had daarop beslist om verder te rijden ook al mocht dat niet. “Ze wist het wel, en probeerde ook nog de sleutels af te nemen, maar hij reed toch verder", aldus haar advocate. “Ze zijn intussen uit elkaar en de vrouw staat er helemaal alleen voor, zij zou graag haar voertuig terug hebben dat in beslag werd genomen”, klonk het.

Politierechter Peter D'hondt ging hier echter niet op in omdat de vrouw zelf al een paar keer veroordeeld was voor het niet hebben van een verzekering. Ook zij kreeg een geldboete van 1.600 euro en haar Citroën Picasso werd verbeurd verklaard.

K.T., die niet aanwezig was in de rechtbank kreeg een gevangenisstraf van vier jaar. Omdat er vrees is dat hij zou vluchten werd er een onmiddellijk aanhouding uitgesproken voor de man.