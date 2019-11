Beklaagde knalt op middenberm op E40, slaat op de vlucht en belt dan politie dat hij met ambulance is mee gegaan Koen Baten

14 november 2019

18u28 3 Aalst D. moest zich donderdagmiddag verantwoorden voor een ongeval met vluchtmisdrijf op de E40 in Aalst. De man knalde met zijn voertuig tegen de middenberm en liep zware schade op. Zelf raakte hij niet gewond en kon hij zijn wagen verlaten. Hij stapte toen gewoon weg en belde naar zijn moeder om hem te komen halen.

Tegen de politie vertelde D. evenwel iets anders. Hij belde hen op om te zeggen dat hij mee was gereden met de ambulance, maar dat klopte dus niet. “Hij is een pertinente leugenaar over al die feiten”, sprak politierechter Mireille Schreurs. Bovendien was er ook een cannabisgeur waar te nemen in zijn voertuig. “Dat zijn moeder hem nadien gewoon gaat halen aan het tankstation is toch wel bijzonder grof”, klonk het.

De man zelf verscheen niet in de rechtbank maar kreeg wel een boete opgelegd van 1.600 euro waarvan meer dan de helft met uitstel. Hij zal ook zijn rijbewijs vijftien dagen moeten inleveren.