Beklaagde geeft in rechtbank toe dat hij bewust inreed op auto: “Voor mijn eigen veiligheid” Koen Baten

03 september 2020

13u39 1 Aalst Maxime V. uit Aalst verscheen donderdag voor de rechter in Aalst, nadat hij eerder veroordeeld was tot vier jaar celstraf en een levenslang rijverbod na een ongeval met vluchtmisdrijf. De man vond zijn straf te zwaar en hoopt dat hij nu minder gevangenisstraf krijgt. “Ik geef toe dat ik opzettelijk op de wagen inreed en dan op de vlucht sloeg, maar het was voor mijn eigen veiligheid”, aldus V.

De feiten dateren van augustus 2019 op het Keizersplein in Aalst. Op 26 augustus rond 20 uur ‘s avonds kwam het tot een aanrijding tussen twee voertuigen. Een van de bestuurders pleegde nadien vluchtmisdrijf door achterwaarts weg te rijden en ook nog een elektriciteitskast te vernielen. De man zelf was niet aan zijn proefstuk toe en werd in het verleden al meermaals veroordeeld voor zware feiten in het verkeer.

Ingereden

Voor deze feiten kreeg hij vier jaar cel en een levenslang rijverbod, maar de man vond de straf te zwaar. Toen de rechter meer uitleg vroeg over de feiten, bekende de man dat hij de aanrijding bewust uitvoerde. “Ik werd al een hele tijd bedreigd door de personen in het andere voertuig", verklaarde V. “Ook die avond werd ik lastig gevallen en daarom ben ik met mijn auto hard op hen ingereden”, klinkt het.

Daarna sloeg hij op de vlucht en reed hij ook nog een elektriciteitskast aan. Gewonden vielen er gelukkig niet, maar de situatie was wel bijzonder ernstig. De advocaat van de beklaagde hoopte op een vermindering van de gevangenisstraf. “Hij heeft nog perspectief voor de toekomst en wil echt iets van zijn leven maken. We weten dat hij al meermaals veroordeeld is en dat hij op de blaren zal moeten zitten, maar we hopen toch nog ergens dat hij niet meer zo lang extra in de gevangenis hoeft te verblijven.”

De man verblijft nu al in de gevangenis voor nog vier jaar, maar ziet dus zijn straf mogelijk verlengd worden. De rechtbank doet uitspraak in deze zaak op 10 september.