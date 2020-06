Beklaagde die tegen gevel reed en probeerde te vluchten riskeert fikse geldboete en rijverbod Koen Baten

22 juni 2020

15u15 4 Nieuwerkerken Nico D.G. moest zich vanochtend in de rechtbank van Aalst verantwoorden voor een zwaar ongeval onder invloed van alcohol. Hij reed er met zijn auto tegen een gevel in de Blauwenbergstraat en probeerde nadien nog te vluchten. “Ik kon helemaal niet meer vluchten want mijn auto had te veel schade", klonk het.

De feiten speelden zich af op 1 november 2019 in Nieuwerkerken. D.G. had maar liefst 2,16 promille in zijn bloed toen hij tegen de gevel van de woning aanreed en zware schade opliep aan zijn voertuig. Hij probeerde nog te vluchten, maar slaagde hier niet in. Hij besefte dat hij niet meer met de wagen mocht rijden en heeft veel spijt van wat hij daar veroorzaakt heeft. “Ik heb men les zeker geleerd", klinkt het. Het openbaar ministerie vroeg een geldboete van 2.300 euro en twee maanden rijverbod. Hij riskeert ook al zijn examens opnieuw te moeten doen en een alcoholslot te krijgen. De uitspraak volgt op 29 juni.