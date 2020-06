Beklaagde die drie joints per dag rookt: “Doe liever mijn auto weg dan dat ik stop met drugs” Koen Baten

18 juni 2020

14u06 0 Aalst Sam V. uit Aalst stond deze morgen terecht in de politierechtbank van Aalst nadat hij op 21 december 2019 onder invloed van drugs betrapt werd achter het stuur. De man was hevig aan het beven en bleek een dagelijkse gebruiker te zijn. De rechter gaf hem een kans om te stoppen met drugs, maar de beklaagde verklaarde dat hij niet wil stoppen. “Ik zal mijn auto wel verkopen zodat ik verder kan roken", klinkt het.

De politierechter maakte na de verklaring in de rechtbank niet veel woorden vuil aan de man. “Als u echt wilt verder gebruiken zal u nooit nog achter het stuur van een wagen kruipen. Dat is de wet die nageleefd moet worden", klinkt het. Uit zijn verklaring bleek ook dat de man tot drie joints per dag rookt en dit duidelijk niet wil opgeven. Toen hij betrapt werd door de politie en gecontroleerd werd zat hij hevig te schudden in zijn auto. Ook zijn keuring bleek bovendien niet in orde.

Al die tijd bleef de man wel gewoon verder rijden en was hij ook een rijbewijs aan het halen voor de vrachtwagen. De politierechtbank in Aalst besloot dat het over en uit was voor de jongeman en veroordeelde hem tot een geldboete van 1.600 euro en twee jaar rijverbod. Hij zal ook alle proeven opnieuw moeten afleggen en wordt ongeschikt verklaard zolang hij drugs blijft gebruiken. Voor zijn keuring zal hij een boete van 400 euro moeten betalen.