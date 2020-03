Beklaagde die achtervolgd werd door agenten met bivakmuts: “Voelden ons niet op het gemak” Koen Baten

09 maart 2020

14u52 5 Aalst G.R. uit Ninove verscheen maandag voor de politierechtbank in Aalst na een achtervolging van Aalst tot Denderleeuw door de politie. De man was met zijn vrouw naar de sauna geweest om te ontspannen, maar toen ze naar huis reden merkten ze op dat ze achtervolgd werden door mannen met een bivakmuts op. “We hadden een slecht vermoeden", klonk het.

Het koppel merkte de wagen op in Aalst toen ze vertrokken en naar huis wilden rijden. Plots reed de wagen met de agenten en hun bivakmuts achter hun aan. “Ze vonden dit toen al eigenaardig en merkten ook dat de wagen hen volgde", aldus de advocaat van de beklaagden. “Het voertuig bleef hen achtervolgen, zelf op de binnenwegen en de woonwijken", klinkt het.

Even later hebben de agenten hun zwaailicht opgezet waarna de man zich onmiddellijk aan de kant plaatste. R. haalde volgens de agenten toen snelheden van 105 per uur in de bebouwde kom en 130 kilometer per uur in een zone 70. “Ze vertelden ook dat mijn cliënt erg goed kon rijden buiten de overdreven snelheid. Het gedrag van de agenten was toch uiterst bizar en heeft het misschien wat uitgelokt, als ze zich meteen kenbaar gemaakt hadden was dit misschien niet gebeurd", klinkt het.

De rechtbank zal uitspraak doen in de zaak op 16 maart.