Bekerstunt van Eendracht Aalst Ladies op KRC Genk Jan Van Lijsebeth

27 september 2020

12u28 0 Aalst Eendracht Aalst Ladies zorgde op subtopper Racing Genk voor een heuse bekerstunt. Na 90 minuten hingen de bordjes in evenwicht (1-1). In de strafschoppenepiloog toonden de Ajuinen zich efficiënter (1-4). Doelvrouw Silke Baccarne speelde zich met twee gestopte strafschoppen in de kijker.

Na twee competitienederlagen op rij betekende de bekerzege een ferme opsteker voor coach Decoen en zijn team. “Je zag het vertrouwen zo toenemen binnen de ploeg nadat we op voorsprong waren gekomen”, zegt de Aalsterse trainer. “De match had na 90 minuten altijd in ons voordeel beslist moeten zijn, want er werd ons een geldig doelpunt en een strafschop ontnomen. Stéphanie Van Gils werd door de Genkse doelvrouw Maren Van Wijngaarden omver gelopen in de zestienmeter toen ze haar voorbij was, maar de jonge scheidsrechter floot niet. Even later overschreed de bal de doellijn na een doelpoging van Tiana Andries. Deze keer reageerde de grensrechter niet. Achteraf gaf men van Genkse zijde grif toe dat we bij deze fases serieus benadeeld werden.”

Gerechtigheid geschiedde dus uiteindelijk vanop de stip, want Aalst was de best voetballende ploeg.

“Wij maakten grotendeels het spel en Genk speculeerde via snelle uitbraken op de flank op de counter”, vervolgt Decoen. “De Limburgers zaten er wel kort op zodat het voor ons moeilijk was om kansen te creëren. Op slag van rust opende Van Gils in twee tijden de score, op voorzet van Annelies Van Loock. Van Gils heeft van haar torinstinct duidelijk nog niets ingeboet. Na te slap verdedigen stelde Genk een kwartier voor tijd gelijk. We voerden nog de forcing, maar de Limburgse doelvrouw Van Wijngaarden hield Van Gils en Daisy Baudewijns met schitterende reddingen van de winninggoal. In de strafschoppenserie misten we niet. Chloë Van Mingeroet, Van Gils, Laurence Marchal en Valentine Hannecart troffen vanop de stip raak. Met vier omgezette elfmeters hadden we voldoende voor winst na het uitstekend keeperswerk van Silke Baccarne.”

Decoen hoopt na de bekerzege dat de Aalsterse trein opnieuw op de rails staat.

“Nu zondag moeten we in competitieverband op Oud-Heverlee Leuven bevestigen”, besluit de Aalsterse coach. “Puntenwinst is noodzakelijk, want een week later volgt een tweede moeilijke uitmatch op landskampioen Anderlecht. In de bekercompetitie volgt eind oktober in de 1/8ste finales een haalbare opdracht thuis tegen Melsele.”

Nog dit: de klus werd op Genk geklaard zonder Margaux Van Ackere (op cursus) en de geblesseerden Anaelle Wiard en Loes Van Mullem. Tiffanie Vanderdonckt viel kort na de rust uit met een kuitspierblessure. Justine Blave kwam voor het eerst aan de aftrap.