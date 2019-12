Bekende Hofstadenaar Marc Gielens op 61-jarige leeftijd overleden Rutger Lievens

13 december 2019

15u58 5 Aalst Bekende Hofstadenaar Marc Gielens is afgelopen nacht op 61-jarige leeftijd overleden. Begin dit jaar kreeg hij het harde verdict van de dokters: kanker. De afscheidsplechtigheid van Marc Gielens vindt plaats op zaterdag 21 december.

Gielens werkte in het laatste jaar van zijn leven aan een boek over de geschiedenis van zijn geliefde dorp Hofstade: een boek over de held Filip van Hofstade. In een laatste interview vertelde hij over zijn ziekte en hoe dokters hadden voorspeld dat hij het einde van het jaar niet meer zou halen.

“In februari van dit jaar kwam alles in een stroomversnelling. Van de dokters kreeg ik te horen dat ik het einde van het jaar niet meer zou halen. Uitgezaaide kanker was het verdict. Er valt niks meer aan te doen”, vertelde Gielens toen.

Schotte

Marc Gielens was een bekende Hofstadenaar, maar ook bekend daarbuiten. Als CD&V’er was hij een bekend gezicht en als SOLVA-voorzitter verlegde hij een steen door het dossier van de oude stadskanker Schotte te deblokkeren. Zonder zijn intelligente aanpak was er daar wellicht nog altijd geen sporthal.

CD&V Aalst is dan ook in rouw. “Marc Gielens was eregemeenteraadslid, gewezen voorzitter van SOLVA, gewezen bankagent van BNP Paribas Fortis, historicus en schrijver. Hij was van 1994 tot februari 2016 gemeenteraadslid voor CD&V en van 2016 tot begin 2019 voorzitter van de Aalsterse CD&V-afdeling”, zegt Yves De Graeve, voorzitter van de partij. De partij reageert verslagen. “We wisten allemaal dat de gezondheidstoestand van Marc snel achteruitging, maar het nieuws komt toch hard aan. Nog geen twee weken geleden stelde hij zijn boek Filip van Hofstade voor. Hoewel hij zwaar ziek was, maakte hij tijd voor de maar liefst 400 aanwezigen. De inspanningen die hij die dag gedaan heeft, en de manier waarop hij met zijn levenseinde omging, getuigen van een enorme klasse.”

Hart voor mensen

“We herinneren ons Marc als een harde werker, met een groot doorzettingsvermogen, gecombineerd met een zacht karakter en een warme persoonlijkheid. Voor Hofstade ging hij door het vuur. CD&V heeft hij vernieuwd en verjongd. Zijn boekvoorstelling in het sportcentrum Schotte was van een grote symboolwaarde, want het hoogtepunt van zijn politieke loopbaan beleefde hij als voorzitter van intercommunale Solva. Marc kon door zijn vindingrijkheid een dossier dat jaren vastzat, deblokkeren en de terreinen van Schotte uit een faillissement aankopen voor slechts één euro”, aldus Yves De Graeve. “CD&V-Aalst verliest met Marc Gielens een gedreven christendemocraat en een man met een groot en warm hart voor de mensen.”

Het verdriet bij de familie is groot. “Ik ben niet zo goed met woorden als hij dat was, maar mijn man heeft heel veel goede dingen gedaan. Hij zag zijn kinderen, kleinkinderen en mij heel erg graag. En wij zien hem graag. Hij is veel te vroeg moeten gaan”, zegt zijn echtgenote Carine Claessens in een reactie. “De dokters hadden dit voorspeld, maar hij zelf heeft zich lang goed gevoeld. Volgend jaar zal het wel beter gaan, zei hij. De laatste tijd ging het echter snel achteruit met zijn gezondheid”, vertelt ze.

De afscheidsplechtigheid van Marc Gielens vindt plaats op 21 december om 10 uur in de kerk van Hofstade. De begroeting start om 9.30 uur.