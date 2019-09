Bekende Hofstadenaar Marc Gielens ongeneeslijk ziek: “Een laatste boek over mijn dorp, een laatste geschenk aan de Hofstadenaren, en dan is het klaar” Rutger Lievens

25 september 2019

18u34 6 Aalst Bekende Hofstadenaar Marc Gielens (61) heeft van de dokters een hard verdict te horen gekregen: de kanker in zijn lichaam is uitgezaaid en is niet meer te genezen. Gielens is oud-gemeenteraadslid voor CD&V en was een tijdlang ook voorzitter van de partij in Aalst. Hij schreef zes boeken over Aalst en Hofstade en in november stelt hij het zevende boek ‘Filip van Hofstade’ voor. “Mijn laatste geschenk aan mijn geliefde dorp”, zegt hij.

Het was journalist Jos Laeremans - tevens lid van de Heemkundige Kring Denderland - die na de Erfgoeddag van 2012 aan Marc Gielens vroeg om een plaatselijk heldenverhaal te schrijven. Sinds 2015 werkte Gielens er nu en dan aan. Ondertussen schreef hij ook nog het historische werk ‘De Scheldeweg’ over de geschiedenis van Hofstade. Het boek over de held Filip van Hofstade is een roman gebaseerd op historische feiten. “In februari van dit jaar kwam alles in een stroomversnelling. Van de dokters kreeg ik te horen dat ik het einde van het jaar niet meer zou halen. Uitgezaaide kanker was het verdict. Er valt niks meer aan te doen”, zegt Gielens.

Elke dag een stukje

Elke dag schrijft Marc een stukje. “In principe is het boek over de held Filip van Hofstade klaar. Ik schrijf over de periode 1272 en 1302, dus er moet veel opzoekingswerk gebeuren. Ik ben een Pietje Precies. Maar als er iets gebeurt met mij, kan het uitgegeven worden. Tot 19 oktober kunnen de mensen intekenen, ik stop met schrijven op 20 oktober. Elke dag vind ik wel nog iets dat ik er wil aan toevoegen”, zegt Marc.

Die Filip van Hofstade staat in het boek De Leeuw van Vlaanderen van Hendrik Conscience. “Die schrijft dat Filip van Hofstade op de Guldensporenslag sterft, maar dat klopt niet. De ridder uit Hofstade stierf op 9 juli 1302, twee dagen voor de Guldensporenslag. De dood van Filip van Hofstade was spectaculair. Hij reed op zijn paard met de speer in de hand recht naar de aanstormende Normandische ridder Jean De Mertelet. De twee ridders doodden elkaar. De speer van de Normandiër ging door het hart van Filip, ook Jean was dodelijk verwond. Zo bleven ze eventjes staan, tot ze allebei op de grond ploften”, vertelt Marc Gielens.

Schotte

Marc Gielens heeft een rijkgevulde politieke carrière in Aalst achter de rug. Hij vertegenwoordigde in de gemeenteraad van Aalst de bevolking van Hofstade met vuur. Tussen 1994 en 2017 was hij gemeenteraadslid in Aalst. Het hoogtepunt van zijn politieke loopbaan beleefde hij misschien wel als voorzitter van intercommunale Solva. Dat we nu kunnen sporten op de site Schotte, is ook voor een heel groot deel te danken aan Marc Gielens, die door zijn vindingrijkheid een dossier dat jaren vastzat, deblokkeerde.

Eeuwfeest

61 jaar oud is hij, maar Marc Gielens heeft er vrede mee. “Eigenlijk ben ik 100 jaar. Ik leefde de voorbije 40 jaar zowel overdag als in de nacht”, zegt hij. “Wie me goed kent, weet dat ik de waarheid spreek. Ik heb daar geen spijt van, integendeel. Ik las vier boeken per week, had talrijke interessante gesprekken, volgde cursussen, onderhandelingen, en ga zo maar door”, zegt Gielens. “Ik voel me perfect gelukkig bij mijn eeuwfeest. Het is niet iedereen gegeven om honderd jaar te mogen worden. Het zou dan ook fundamenteel oneerlijk zijn als ik mezelf zou gaan beklagen.”

Voor de boekvoorstelling is er nog geen datum vastgelegd, maar Marc Gielens denkt eraan om dat in november te organiseren. Wie graag een boek thuis geleverd krijgt of voorintekent, schrijft 10 euro over op de rekening BE67035003389987. Wie inschrijft voor 19 oktober, wordt in het boek vermeld.