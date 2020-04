Bedrijf dat handelt in zuurstoftoestellen: “Vraag is drie keer zo groot. Onvoorstelbaar” Rutger Lievens

10 april 2020

11u49 5 Aalst Het zijn drukke tijden voor Gino De Wolf uit Nieuwerkerken en zijn collega’s van Oxysphair. Het bedrijf handelt in zuurstof en de vraag is door de coronacrisis drie keer zo groot in vergelijking met normale omstandigheden. “Het is alle hens aan dek, onvoorstelbaar”, zegt hij.

Oxysphair levert onder meer ‘zuurstofconcentrators aan woonzorgcentra. Dat zijn elektrische toestellen die zuurstof produceren en nu heel gewild zijn in de rusthuizen. “In tegenstelling tot de zuurstofflessen, die we ook verdelen, zijn de concentrators licht. Verzorgenden in rusthuizen moeten op die manier niet met zware zuurstofflessen zeulen. De vraag is nu drie keer zo groot dan normaal”, zegt Gino De Wolf van Oxysphair. “In heel het land levert Oxysphair dagelijks 3 keer meer concentrators dan in normale omstandigheden. We weten dat het van september tot oktober en van februari tot maart sowieso druk is, met de grieppiek, maar je voel aan alles dat dit iets anders is. In april is het meestal al rustiger, maar we werken nu 6 dagen dagen op de 7 om iedereen te kunnen helpen. Meer is niet mogelijk, en ook dit is niet genoeg. De vraag van de markt is onvoorstelbaar, en de industrie kan dit niet langer aan.”

“De voorraad loopt leeg”, zegt het bedrijf. “Ook omdat klanten de apparatuur weigeren terug te geven uit angst om er geen meer te krijgen. Alle stocks die niet gebruikt worden in woonzorgcentra hebben we proberen terug te halen, om ze in te zetten bij patiënten die er nood aan hebben. De voorraad bij ons is niet onuitputtelijk, en raakt op, net zoals bij alle andere bedrijven actief in onze bedrijfssector. Van concurrentie is nu geen sprake meer, wij mobiliseren alles wat er beschikbaar was”, zegt Peter Van Draege, managing director van Oxysphair.