BD schenkt honderd iPads en iPhones aan bewoners van woonzorgcentra Rutger Lievens

29 april 2020

18u25 7 Aalst Het bedrijf BD, met hoofdzetel in Erembodegem, heeft honderd iPads en iPhones overhandigd aan de burgemeester van Aalst. Die zijn bedoeld voor de bewoners van de woonzorgcentra. “Zo kunnen ze contact houden met het thuisfront”, zegt Alexander Alonso van BD.

BD is gevestigd in Erembodegem en een producent van medisch materiaal. “In Aalst hebben we ons hoofdkantoor van een bedrijf dat 1.200 medewerkers telt in de Benelux”, zegt Alexander Alonso. “We krijgen dagelijks vragen van organisaties of mensen die steun vragen. De zwakken nu zijn de mensen die geïsoleerd geraken. Je hebt mensen die al dagen of weken hun familie niet hebben gezien. We hebben nu iets meer dan honderd iPads en iPhones die we kunnen schenken aan de woonzorgcentra in Aalst. Soms krijgen we kritiek dat we altijd acties doen in het Aalsterse, maar we zijn nu eenmaal een bedrijf met hoofdzetel in Erembodegem”, zegt Alonso.