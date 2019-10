Basketliga zet alle matchen van Okapi ‘on hold’: dit weekend geen wedstrijd Rutger Lievens

07 oktober 2019

18u51 60 Aalst De Belgische basketbond heeft zonet beslist om alle wedstrijden van Okapi Aalstar ‘on hold’ te zetten. Het is niet duidelijk of de overdracht van het stamnummer naar het nieuwe bestuur wel (reglementair) is gebeurd. De bond onderzoekt de zaak. Tot alles is uitgeklaard, mag Okapi geen wedstrijden meer spelen.

De raad van bestuur van de Belgische basketbalbond zat maandag samen om de zaak van Okapi Aalstar te bespreken. Er is aan het licht gekomen dat de overdracht van het stamnummer van de oude vzw naar de nieuwe eigenaar nieuwe CVBA Tragel Invest mogelijk niet of niet reglementair is gebeurd. Mocht Okapi Aalstar zonder stamnummer spelen, dan verliezen ze achteraf de wedstrijden met een forfaitscore, dus is beslist om voorlopig alle wedstrijden uit te stellen.

Geschiedenis herhaalt zich

Een stamnummer is meer dan een symbool en Okapi heeft er slechte ervaringen mee. Zonder stamnummer, geen club en geen competitie. Toen Okapi Aalst in 2001 in vereffening ging, verdween het stamnummer met de club. Okapi Aalstar, de opvolger van Okapi Aalst, kocht het stamnummer van Ronse over. In juni kondigde de club aan dat een nieuw bestuur Okapi ging voortzetten. Er werd een nieuwe rechtspersoon opgericht: CVBA Tragel Invest. De oude vzw koos ervoor om in augustus vrijwillig in vereffening te gaan. Vraag is nu: is de overdracht van het stamnummer goed geregeld?

“We proberen te achterhalen wat er precies aan de hand is”, zegt Marc Verlinden van de Belgische basketbond. “Normaal gezien moeten wij op de hoogte worden gebracht van de overdracht van het stamnummer, voor de vereffening van de vzw in augustus. In mei had de nieuwe rechtspersoon het stamnummer moeten claimen of de overdracht moeten regelen met alle handtekeninghouders van de club”, zegt hij.

Wedstrijd tegen Bergen uitgesteld

Het klinkt absurd, maar de Belgische bond bekijkt nu dus of er juridisch gezien een club zonder stamnummer meespeelt in de eerste klasse van het basketbal: Okapi Aalstar. “Dat kan forfaits opleveren en een ploeg die te veel forfaits verzamelt, ligt uit de competitie”, zegt het bestuur van de basketbalbond. “Voorlopig zetten we alle wedstrijden van Okapi ‘on hold’. De wedstrijd van dit weekend wordt uitgesteld.” Okapi zal op 12 oktober dus niet spelen tegen Bergen.

Bij de club valt iedereen uit de lucht, maar wil men voorlopig niet reageren. Het nieuwe bestuur van de club zat maandagochtend samen met het stadsbestuur om een ander probleem te counteren: de oude vzw moet nog 50.000 euro huurgeld betalen voor het gebruik van het Forum. De burgemeester, Christoph D’Haese (N-VA), wil het daar niet bij laten.

Bezorgd om de jeugd

“Als huisbaas van het Forum zijn wij een bevoorrecht schuldeiser en zullen we dat bedrag proberen te recupereren. Ik zal nu contact opnemen met de vereffenaar om te bekijken hoe groot de schulden van de club zijn. Aan de stad moeten ze nog 50.000 euro, maar we vangen op dat er meer schuldeisers zijn waaronder enkele leveranciers. Men heeft ook het Forum onderverhuurd, zonder het stadsbestuur daarvan op de hoogte te stellen en dat is tegen de regels”, zegt de burgemeester. Indien het niet lukt om de 50.000 euro terug te krijgen van de oude vzw, dan zou het kunnen dat dat geld verrekend zal worden in het huurcontract met het nieuwe bestuur. Het stadsbestuur denkt daaraan, maar heeft dat nog niet beslist. Ook de kwestie van het stamnummer volgt de burgemeester van nabij. “We zijn bezorgd, vooral voor de jeugdwerking van Okapi Aalstar”, zegt hij.