Basisschool De Duizendpootjes kleurt rood voor Rode Neuzen Dag Rutger Lievens

20 juni 2019

15u44 2 Aalst De Aalsterse basisschool De Duizendpootjes plant enkele acties voor Rode Neuzen Dag eind dit jaar. “Tot 29 november willen we ons als school extra inzetten om kinderen die mentaal minder weerbaar zijn te ondersteunen”, zegt de school.

Verschillende Aalsterse scholen plannen een actie voor Rode Neuzen Dag eind dit jaar. Bij De Duizendpootjes hebben ze er net een achter de rug. “De Duizendpootjes wil komend najaar meewerken aan Rode Neuzendag. Daarom gingen we dit weekend, tijdens ons jaarlijks schoolfeest van start. We verkochten watervogelfluitjes, de opbrengst gaat integraal naar Rode Neuzen Dag op 29 november 2019", zegt de school.

“Ook volgend schooljaar willen we er onmiddellijk invliegen. Onze eerste schooldag kleurt helemaal rood. Ook op Duizendpootkermis op 23 augustus zal er een actie lopen ten voordele van Rode Neuzen Dag”, aldus de school.

“Tot 29 november willen we ons als school extra inzetten om kinderen die mentaal minder weerbaar zijn te ondersteunen. Daarom zamelen we met kleine acties hopelijk heel wat geld in om lokale initiatieven te steunen. Maar ook bij onze eigen kinderen willen we benadrukken dat iedereen anders kan en mag zijn, lichamelijk maar ook mentaal of sociaal. Niet iedereen voelt zich altijd even sterk en dat mogen onze Duizendpootleerlingen niet vergeten. Door dit in de kijker te zetten, beseffen kinderen ook snel hoe belangrijk ze kunnen zijn voor elkaar”, zegt de school.