Bart Backaert is dé ByeByeGrass-pionier: “Onze stadsbomen kunnen tegen een hittegolf” Rutger Lievens

17 juni 2019

18u03 0 Aalst Bartel Van Riet, Herr Seele, Dirk Draulans en Steven Vromman mogen dan wel de ambassadeurs zijn van ByeByeGrass, de man die al 40 jaar grastapijten omvormt tot wilde bloemenweides is een Aalstenaar: Bart Backaert. In het stadspark van Aalst werd hij in de bloemetjes gezet voor vier decennia pionierswerk. “Bart Backaert is een ByeByeGrasser avant la lettre”, zegt initiatiefnemer Louis De Jaeger.

Misschien kent u Bart Backaert nog van een krantenartikel van enkele jaren geleden waarin hij pleitte voor de invoering van een ‘gazontaks’. Iedereen die de groene, CO2-verspillende woestijn die een gazon nu eenmaal is, niet omvormt tot een ecologisch paradijs, zou met de gazontaks belasting moeten betalen. Het voorstel maakte heel wat verontwaardiging los, maar het zette ook aan het denken en dat was vooral de bedoeling van Backaert.

40 jaar

Gazons omvormen tot wilde bloemenweides, Backaert is er al 40 jaar mee bezig in Aalst. In 1979 begon hij te werken bij de stad en werd er later hoofd van de groendienst. “Ik kwam van de tuinbouwschool maar was natuurliefhebber. Terwijl tuinbouw en natuurliefhebberij in die tijd niet zo goed samengingen, heb ik die proberen te verzoenen. Al die jaren heb ik vertrouwen gekregen van het stadsbestuur, wie er ook schepen was. Ze hebben mij laten doen en daar ben ik die mensen dankbaar voor", zegt Backaert.

Het resultaat is dat weinig steden beter voorbereid zijn op de klimaatopwarming dan Aalst. “Tot de 19de eeuw werden er langs wegen veel bomen geplant. Mensen reden te paard of met paard en kar en genoten van de schaduw. Toen kwam de auto en moesten bomen weer weg. Later ontstonden er onder invloed van de socialisten de zogenaamde tuinwijken met veel sierbomen. Denk maar aan de Japanse kerselaars die nog altijd in sommige wijken staan. In de jaren 70 had je dan de milieubeweging die geen exoten meer wou en die begon te vervangen door inheemse boomsoorten. En nu zitten we in tijden van klimaatopwarming en komt het erop aan dat je bomen bestand zijn tegen de veranderingen die op komst zijn.”

Een groot experiment

Nu al zijn de bomen en planten in Aalst klaar tegen hete zomers die meer en meer de gewoonte zullen worden. Het klassiek groen is vervangen door ecologisch groen. “We kiezen vaak voor steeneiken en hopbeuken. Varianten uit het gebied van de Middellandse Zee die door de klimaatopwarming toch meer in deze streken zullen voorkomen. Zij doen het goed, ook al is het warm in de stad. Onze groendienst maakt ook ruimte voor experimenten: vijf verschillende soorten planten in een straat en kijken welke het goed doet en welke de winter niet overleeft. De stad is mijn speeltuin.”

Arboretum

Andere voorbeelden van ecologisch beheer zijn de bloemen aan Utopia. Een klassiek bloemenperk zou je bij warm weer moeten besproeien met water, maar deze wilde perken niet. “Allemaal wilde bloemen en daar hebben we geen enkel onderhoud aan”, zegt Backaert. “Hetzelfde geldt voor de natuur van het Zwembadpark. Dat park is quasi even groot als het stadspark, maar er is zo goed als geen onderhoud aan. Ook het Heuvelpark aan de Immerzeel is op die manier aangelegd.”

In totaal staan er 40 tot 50 verschillende soorten bomen in het stadscentrum van Aalst. “Een bijkomende reden waarom we uniek zijn. De stad is geconcipieerd als een arboretum, een verzameling van zeldzame bomen. Ook om die reden zien andere gemeenten naar ons als voorbeeld.”

Backaert krijgt alvast de steun van het stadsbestuur van Aalst. Schepen Caroline Verdoodt (N-VA) en schepen Katrien Beulens (CD&V) tekenden als eerste stad van Vlaanderen het charter van ByeByeGrass.