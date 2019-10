Barista deelt 10.000 bloembollen uit om de bijen in Aalst te helpen Rutger Lievens

08 oktober 2019

13u45 18 Aalst 10.000 krokusbollen deelt barista Jo De Bruyne van koffiebar Philimonius uit om de bijen van Aalst te helpen. Bij elk drankje krijgen klanten een bloembol cadeau. Jo wil zo 10.000 bloemen planten in Aalst met behulp van zijn klanten.

Het najaar is de perfecte periode om bloembollen te planten. Uit die bloembollen groeit in het voorjaar een bloem, die op haar beurt stuifmeel en dus voedsel produceert voor bijen en andere insecten. Omdat er nooit bloemen genoeg zijn, heeft Jo De Bruyne - barista in de Louis D’Haeseleerstraat - het idee opgevat om maar liefst 10.000 bloembollen weg te geven aan zijn klanten.

Jo geeft bollen weg die na nieuwjaar zullen uitgroeien tot gele krokussen. Perfect voor de bijen. “Ik doe dit niet omdat de stad te weinig inspanningen levert. Je ziet in het voorjaar heel veel bloemen bloeien. Als ik dan toch een actie doe als zelfstandige, waarom geen duurzame? Die bolletjes zullen jarenlang elke lente uitgroeien tot krokussen en zo de bijen in de stad helpen”, zegt Jo.

Jo De Bruyne koppelt een wedstrijd aan de bloembollenactie. De winnaar krijgt een barista-initiatie.