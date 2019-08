Banden plat gestoken van twee voertuigen Koen Baten

05 augustus 2019

De politie van Aalst heeft in de Gentsestraat en de Withuisstraat in Aalst twee vaststellingen gedaan over schade aan voertuigen. De feiten gebeurden op vrijdag 2 augustus. De banden van de voertuigen werden er plat gestoken. Vermoedelijk gebeurden de feiten ‘s nachts. Wie er achter het vandalisme zit is niet duidelijk.