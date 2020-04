Banden Coppens krijgt toelating om te starten met mobiele service, maar moet binnen stadsgrenzen blijven Rutger Lievens

06 april 2020

15u23 0 Aalst Banden Coppens uit Aalst heeft toelating gekregen van de stad om te starten met een mobiele service. Coppens mag dus onder meer winterbanden wisselen, maar moet dat doen binnen de stadsgrenzen.

“Bloemenwinkels mogen leveren aan huis, restaurants mogen een afhaalservice op poten zetten, dus wilde ik met de bandencentrale een mobiele service leveren”, zegt Jean-Luc Coppens van de gelijknamige bandencentrale aan de Albrechtlaan. “Wij kunnen perfect werken en rekening houden met alle voorschriften die genomen zijn om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt.”

Deze tijd van het jaar laten vele chauffeurs de winterbanden van hun wagen wisselen. “Dat kan perfect op verplaatsing. Als mensen moeten blijven rijden met hun winterbanden, dan zullen deze volgend jaar nieuwe banden moeten kopen. Extra kosten dus”, zegt Coppens.

Hij zegt dat dit volledig veilig kan. “De monteur belt naar de klant als die bijna ter plaatse is. De klant opent de auto van binnen in het huis. We hebben geen sleutel nodig. De banden worden gewisseld. De monteur stuurt sms als de wagen klaar is. Op die manier kunnen we werken zonder in contact te komen met de klant”, zegt Coppens. “Bovendien draagt onze monteur handschoenen en een masker.”